US Open: Cori Gauff outet sich als Fan von Nick Kyrgios

Cori Gauff hat sich bei den US Open zu Nick Kyrgios geäußert und den Australier dabei in höchsten Tönen gelobt.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 04.09.2022, 15:39 Uhr

© Getty Images Cori Gauff drückt Nick Kyrgios die Daumen

Angesichts des riesigen Hypes um Serena Williams ging bei den diesjährigen US Open beinahe schon unter, dass die Lokalmatadorinnen in New York bislang auch abseits der 23-fachen Grand-Slam-Siegerin für Furore sorgten. Mit Jessica Pegula, Danielle Collins, Alison Riske-Amritraj und Cori Gauff stehen gleich vier US-amerikanische Frauen im Achtelfinale des letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres.

Insbesondere Gauff zeigte in Flushing Meadows in den ersten drei Partien starke Leistungen und qualifizierte sich ohne Satzverlust für die Runde der letzten 16. Am Sonntag trifft die 18-Jährige im Arthur Ashe Stadium auf Shuai Zhang, doch auch das nachfolgende Match im größten Tennisstadion der Welt dürfte für Gauff von größtem Interesse sein.

Gauff: Kyrgios kann die US Open gewinnen

Denn wie die Teenagerin am Rande der US Open betonte, sei sie ein großer Fan von Nick Kyrgios. Der Australier bekommt es im ersten Match der Night Session (ab 01:00 auf ServusTV und im tennisnet-Liveticker) mit Daniil Medvedev zu tun. Geht es nach Gauff, muss der Weltranglistenerste für Kyrgios keineswegs die Endstation darstellen: "Wenn er so weitermacht, glaube ich, dass er es weit bringen kann. Er kann das Turnier gewinnen."

Sympathien für Kyrgios entwickelte Gauff im Alter von 13 Jahren, als sich der Mann aus Canberra Zeit für eine Trainingseinheit mit ihr nahm. "Es sind genau solche Momente, die die Leute nicht wirklich an ihm sehen. Ich glaube, die Leute stellen ihn als Bösewicht dar. Ich habe das Gefühl, dass er auf dem Turniergelände - zumindest nach meiner Erfahrung mit ihm - nicht so ist", erklärte Gauff.

Kyrgios verleiht Gauff Selbstvertrauen

"Ich denke, dass es mir langfristig als Spielerin geholfen hat, mit ihm zu spielen", führte Gauff weiter aus. "Er hat mir gute Dinge über mein Spiel gesagt. Damals dachte ich: 'Nick Kyrgios denkt, dass ich eine gute Spielerin bin'. Da fängt man an, daran zu glauben und Selbstvertrauen zu gewinnen."

Seither drückt Gauff dem aktuellen Weltranglisten-25. stets die Daumen - und hofft nun darauf, dass sich Kyrgios den Traum eines Grand-Slam-Triumphs doch noch erfüllen kann: "Wir alle wissen, dass er die Fähigkeit dazu hat. In Wimbledon war er nah dran. Ich drücke ihm immer die Daumen, egal gegen wen er spielt, um ehrlich zu sein."

