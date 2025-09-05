US Open: Dabrowski und Routliffe stürzen die Favoritinnen
Gabriela Dabowski und Erin Routliffe haben wie schon 2023 den Titel im Frauendoppel bei den US Open 2025 geholt.
von tennisnet.com
zuletzt bearbeitet: 05.09.2025, 20:33 Uhr
Nichts ist es geworden für den Heimsieg im Doppel für Taylor Townsend. denn die amerikanische Weltranglisten-Erste im Paarlauf musste sich mit Partnerin Katerina Siniakova im Endspiel der US Open Gabriela Dabrowski und Erin Routliffe mit 4:6 und 4:6 geschlagen geben. Für letztere war es der zweite Triumph in Flushing Meadows nach 2023.
Katerina Siniakova wird die Niederlage indes etwas besser verkraften können als Townsend: Schließlich hat die Tschechin inklusive Mixed schon elf Titel bei Majors abgestaubt, mmit Barbora Krejcikova sogar den Golden Slam geholt. Und das Duo Siniakova/Townsend hat ja auch bei den Australian Open Anfang des Jahres und 2024 in Wimbledon reüssiert.
