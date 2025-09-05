US Open: Dabrowski und Routliffe stürzen die Favoritinnen

Gabriela Dabowski und Erin Routliffe haben wie schon 2023 den Titel im Frauendoppel bei den US Open 2025 geholt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.09.2025, 20:33 Uhr

© Getty Images Gabriela Dabrowski und Erin Routliffe haben den Titel bei den US Open 2025 geholt

Nichts ist es geworden für den Heimsieg im Doppel für Taylor Townsend. denn die amerikanische Weltranglisten-Erste im Paarlauf musste sich mit Partnerin Katerina Siniakova im Endspiel der US Open Gabriela Dabrowski und Erin Routliffe mit 4:6 und 4:6 geschlagen geben. Für letztere war es der zweite Triumph in Flushing Meadows nach 2023.

Katerina Siniakova wird die Niederlage indes etwas besser verkraften können als Townsend: Schließlich hat die Tschechin inklusive Mixed schon elf Titel bei Majors abgestaubt, mmit Barbora Krejcikova sogar den Golden Slam geholt. Und das Duo Siniakova/Townsend hat ja auch bei den Australian Open Anfang des Jahres und 2024 in Wimbledon reüssiert.

