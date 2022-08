US Open: Das Holt-Märchen endet im Match-Tiebreak

Brandon Holt, Sohn der WTA-Legende Tracy Austin, ist in Runde zwei der US Open 2022 denkbar knapp ausgeschieden. Holt unterlag Pedro Cachin mit 6:1, 6:2, 1:6, 6:7 (1) und 6:7 (6).

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.08.2022, 21:09 Uhr

© Getty Images Für Brandon Holt ist die Reise bei den US Open vorbei

Tracy Austin war bis zum Ende die Ruhe selbst auf der vollgepackten Tribüne des Court 12 im Billie Jean King National Tennis Center. Dabei hatte ihr Sohn, Brandon Holt, auf dem Platz ein wahres Drama abgeliefert. Das am Ende nicht zu seinen Gunsten ausging. Holt beendete sein Match gegen Pedro Cachin nämlich mit einem Doppelfehler, der Argentinier sank nach dem 1:6, 2:6, 6:1 7:6 (1) und 7:6 (6) völlig erschöpft zu Boden.

Während Cachin in diesem Jahr auf der ATP- und vor allem auf der Challenger-Tour schon aufzeigen konnte (so besiegte er Dominic Thiem bei dessen Comeback in Marbella und gewann anschließend auch das Turnier), war Holt als unbeschriebenes Blatt in die Qualifikation für das letzte Major des Jahres 2022 gestartet. Und überstand nicht nur die drei Quali-Hürden, sondern schlug in Runde eins mit Taylor Fritz auch einen Mann aus dem erweiterten Favoritenkreis.

Etwas überraschend ausgeschieden ist am frühen Mittwoch Botic van de Zandschulp, der sich Corentin Moutet aus Frankreich in vier Sätzen geschlagen geben musste. Alex de Minaur, im September mit dem australischen Team Gegner der deutschen Mannschaft in Hamburg, gewann gegen Cristian Garin ebenfalls in vier Sätzen.

