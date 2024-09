US Open: Die Wimbledon-Siegerinnen kommen ins Rollen

Taylor Townsend und Katerina Siniakova fehlen noch zwei Siege, um nach dem Triumph in Wimbledon auch bei den US Open 2024 den Titel zu holen. Die Aussichten stehen gut.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.09.2024, 22:12 Uhr

© Getty Images Taylor Townsend steht mit Katerina Siniakova schon im Halbfinale der US Open 2024

Taylor Townsend hat schon zwei Mal das Doppel-Endspiel bei den US Open erreicht, Katerina Siniakova dagegen 2022 schon den Titel geholt. Wie auch bei allen anderen drei Majors mindestens einmal (und in der laufenden Saison gemeinsam mit Coco Gauff auch in Roland-Garros). Der letzte Triumph im Paarlauf kam nun vor ein paar Wochen in Wimbledon - an der Seite von Townsend, die ihre Premiere als Grand-Slam-Champion bei den Erwachsenen gab.

In Flushing Meadows sind Siniakova und Townsend wieder gemeinsam am Start. Und stehen bereits in der Vorschlussrunde. Der Start in das Turnier mag für die an Position drei gesetzte Paarung ein bisschen mühsam gewesen sein - vor allem das Achtelfinale gegen Heather Watson und Asia Muhammed. In der Runde der letzten acht ließen Siniakova und Townsend beim 6:2 und 6:3 gegen Demi Schuurs und Luisa Stefani aber nichts anbrennen.

Im Halbfinale wartet nun so etwas wie das Überraschungspaar im Frauen-Doppel - und das, obwohl Kristina Mladenovic und Shuai Zhang auch schon ausreichend Meriten gesammelt haben. Allerdings nicht mehr in jüngerer Vergangenheit.

Hier das Doppel-Tableau der Frauen