US Open: Diede de Groot holt den „Golden Slam“

Siege bei allen vier Majors und bei den Olympischen Spielen? Die Niederländerin Diede de Groot hat dies bei den Rollstuhl-Tennisspielerinnen geschafft.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.09.2021, 19:58 Uhr

© Getty Images Diede de Groot hat alle vier Majors und Gold in Tokio gewonnen

Es war das Endspiel zwischen der Nummer eins und der Nummer zwei des Turniers und wurde dennoch zur klaren Angelegenheit für Diede de Groot. Die Niederländerin gewann im Endspiel der US Open bei den Rollstuhl-Tennisspielerinnen gegen Yui Kamiji mit 6:3 und 6:2 und schaffte damit das, was Novak Djokovic verwehrt geblieben ist: der „Golden Slam“, der Gewinn aller vier Majors und der Goldmedaille bei den Olympischen Spielen also. Djokovic hatte in Tokio im Halbfinale gegen Alexander Zverev verloren.

Auch bei den Männern gab es einen Favoritensie