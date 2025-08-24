US Open: Eala lässt den Grandstand beben!

Alexandra Eala hat mit ihrem Erfolg gegen Clara Tauson für die erste Überraschung bei den US Open 2025 gesorgt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 24.08.2025, 22:50 Uhr

© Getty Images Alexandra Eala hat mal wieder ein bisschen Geschichte geschrieben

Der Grandstand hatte sich an diesem Sonntagnachmittag beinahe komplett hinter Alexandra Eala versammelt. Und musste sich beim Stand von 5:1 im dritten Satz für Clara Tauson dann doch eingestehen: gut gekämpft - aber das war’s dann wohl. Zum Glück dachte Eala da anders: Die Linkshänderin von den Philippinen zeigte ihr großes Kämpferherz, rettete sich ins Match-Tiebreak und führte dort zwischendurch mit 8:4. Dann begannen die Nerven zu flattern, Tauson, die klar favorisiert in dieses Match gegangen war, glich aus.

Allerdings schaffte es die Dänin nicht mehr, sich einen Matchball zu erspielen. Eala dagegen einen nach dem anderen. Bis bei der vierten Chance eine Vorhand von Tauson ins Aus flog. Und Eala vor Freude zu Boden ging. Wieder einmal hat sie damit ein kleines Stück Tennisgeschichte geschrieben, als erste Spielerin aus ihrem Heimatland, die bei einem Major ein Match gewinnen konnte. Endstand: 6:3, 2:6 und 7:6 (11) aus Sicht der Außenseiterin.

Eala hat schon Swiatek und Keys besiegt

Dass Alexandra Eala, die an der Akademie von Rafael Nadal trainiert, gegen große Gegnerinnen großes Tennis spielen kann, hatte sie schon im Frühjahr 2025 in Miami bewiesen. Da besiegte die 20-Jährige nämlich Iga Swatek, Madison Keys und Paula Badosa. Ein paar Wochen später hätte es in Eastbourne beinahe mit dem ersten Turniersieg geklappt. Eala verlor aber das Endspiel gegen Maya Joint dramatisch im Match-Tiebreak.

Aryna Sabalenka hat da natürlich andere Sorgen und Ansprüche. Die Titelverteidigerin startete gegen Rebeka Masarova zwar etwas langsam, gewann aber schließlich doch ungefährdet mit 7:5 und 6:1.

Richtig gut kamen auch die beiden US-Open-Finalistinnen von 2021 ins Turnier. Emma Raducanu besiegte Eva Shibahara ebenso deutlich mit 6:1 und 6:2 wie Leylah Fernandez Rebecca Marino mit 6:2 und 6:1. Vor vier Jahren hatte Raducanu das Endspiel in New York City gegen Fernandez in zwei Sätzen für sich entscheiden können.

