US Open: Elena Rybakina muss zurückziehen

Nächster Rückschlag für Elena Rybakina: Die Kasachin konnte zu ihrer Zweitrunden-Partie bei den US Open 2024 nicht antreten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.08.2024, 01:40 Uhr

© Getty Images Elena Rybakina musste schon wieder aus einem Turnier zurückziehen

Was für ein Pech für Elena Rybakina. Die Wimbledonsiegerin von 2022 konnte wegen einer Verletzung nicht zu ihrem Match gegen Jessika Ponchet antreten. Und legte in den sozialen Medien die Erklärung dafür nach.

“Leider muss ich aufgrund meiner Verletzungen von meinem heutigen Match zurückziehen”, schrieb Rybakina also. "Ich wollte den letzten Grand Slam dieses Jahres nicht in dieser Art und Weise beenden. Aber ich muss auf meinen Körper hören und ich hoffe, dass ich den Rest der Saison gut hinter mich bringen kann.“

In Wimbledon hatte Rybakina noch das Halbfinale erreicht, verlor dort aber gegen die spätere Siegerin Barbora Krejcikova. Bei den French Open schafte sie es ins Viertelfinale, wo sie an Jasmine Paolini scheiterte. Davor konnte sie allerdings wegen einer Krankheit ihren Titel in Rim nicht verteidigen.

Begonnen hat das Grand-Slam-jahr 2024 für Elena Rybakina mit einer Enttäuschung: Bei den Australian Open verlor sie schon in Runde eins gegen Anna Blinkova.