US Open: Ella Seidel verliert im Qualifikations-Finale hauchdünn

Ella Seidel hat die Qualifikation für die US Open mit einer denkbar knappen Niederlage gegen Destanee Aiava versäumt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.08.2025, 20:03 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Jürgen Hasenkopf Ella Seidel hat in der dritten Runde der Qualifikation für die US Open 2025 denkbar knapp verloren

Die Tribünen rund um den Court 6 im Billie Jean National Tennis Center haben sich von Punkt zu Punkt mehr gefüllt - denn Ella Seidel und Destanee Aiava boten ein richtig großes Tennisdrama. Vor allem in dritten Satz. Da führte Aiava mit einem Break, Seidel kam wieder zurück, erzwang eine Entscheidung im Tiebreak. Und die ging zugunsten der Australierin aus.

Aiava gewann mit 5:7, 6:1 und 7:6 (6) und zog damit ins Hauptfeld ein. Dort könnte Ella Seidel maximal noch als Lucky Loserin landen.

Fix im 128er-Raster waren ja schon drei deutsche Frauen: Eva Lys wartet auf eine Qualifikantin, Tatjana Maria bekommt es mit Maria Sakkari zu tun. Und Laura Siegemund spielt zum Auftakt gegen Diana Shnaider.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen