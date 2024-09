US Open Finale: Aryna Sabalenka vs Jessica Pegula im TV, Livestream, Liveticker

Aryna Sabalenka und Jessica Pegula spielen bei den US Open 2024 um den Titel - jetzt im TV und Livestream bei Sky und WOW und im Liveticker bei uns!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 08.09.2024, 00:20 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka, Jessica Pegula

Die Weltranglisten-Zweite Aryna Sabalenka ist die beste Hartplatzspielerin der letzten beiden Jahre, stand sowohl 2023 als auch 2024 bei den Hartplatz-Majors im Endspiel - zwei Siege, bei den Australian Open, sprangen heraus.

In New York unterlag sie im Vorjahr im Finale Coco Gauff, auch in diesem Jahr geht es gegen eine US-Amerikanerin und damit auch gegen das Publikum.

Jessica Pegula durchbrach endlich ihre magische Viertelfinalgrenze - bislang war hier immer Endstation für die Weltranglisten-Sechste, die nur einen Satz auf dem Weg ins Finale abgab. Und dabei unter anderem Iga Swiatek schlug.

Wer hat die Spiele bislang gewonnen?

Im direkten Vergleich führt Sabalenka mit 5 zu 2, sie gewann auch die einzige Begegnung dieses Jahres in Cincinnati.

Wo kommt Sabalenka gegen Pegula?

Das US-Open-Finale zwischen Aryna Sabalenka und Jessica Pegula ist für 22 Uhr MESZ angesetzt und wird von Sky und WOW im TV und Livestream übertragen. Wir haben den Liveticker für euch!