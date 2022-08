US Open: Gauff souverän weiter, Halep fliegt sensationell raus

Während Coco Gauff ihre Erstrunden-Aufgabe bei den US Open 2022 souverän gemeistert hat, musste sich Simona Halep sensationell geschlagen geben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.08.2022, 00:09 Uhr

© Getty Images Coco Gauff am Montag im Arthur Ashe Stadium

Coco Gauff hat ihren ersten Auftritt auf der größten Tennis-Bühne der Welt in diesem Jahr eher kurz gehalten, die 18-jährige US-Amerikanerin hielt sich beim 6:2 und 6:3 gegen Leolie Jeanjean nicht lange auf. Gauff durfte im zweiten Match im Arthur Ashe Stadium ran, ihre französische Gegnerin hatte wie schon in Roland Garros die Qualifikation erfolgreich überstanden. Gegen die an Position zwölf gesetzte Lokalmatadorin Gauff stand Jeanjean aber von Beginn an nicht ganz unerwartet auf verlorenem Posten.

Sensationell dagegen das Ausscheiden von Simona Halep gegen Daria Snigur aus der Ukraine, im Augenblick die Nummer 124 der WTA-Charts. Snigur hat zwar 2019 in Wimbledon den Titel bei den Juniorinnen gewonnen, Halep war allerdings mit der Empfehlung des Turniersieges in Toronto zu den US Open gekommen. Dass die 20-Jährige eine der Mitfavoritinnen mit 6;2, 0:6 und 6:4 nach Hause schickt, bedeutete indes die erste richtig große Sensation der US Open 2022.

