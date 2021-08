US Open: Gerade noch - Anastasia Pavlyuchenkova bekam rechtzeitig ihr Visum

Fast hätte die Russin Anastasia Pavlyuchenkova den Start beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres verpasst.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.08.2021, 11:16 Uhr

© Getty Images Die Russin Anastasia Pavlyuchenkova hat gerade noch rechtzeitig ihr Visum für die USA erhalten

Die bürokratischen Mühlen mahlen oft langsam, egal auf welchem Kontinent dieser Erde. Unerfreuliche Bekanntschaft mit dieser oft nicht von der Hand zu weisenden Tatsache machte in den letzten beiden Wochen Anastasia Pavlyuchenkova. Die Russin hatte nach ihrer Viertelfinalniederlage beim Olympischen Tennisturnier in Tokio gegen die spätere Goldmedaillen-Gewinnerin Belinda Bencic noch beim WTA-Tour-1000-Turnier in Montreal gespielt und dort in der zweiten Runde gegen die US-Amerikanerin Jessica Pegula das Nachsehen gehabt. Die Einreise nach Kanada war für die aktuell Weltranglisten-15. noch völlig problemlos verlaufen.

Stressige Zeit abseits des Courts

Dann aber die Hiobsbotschaft: Pavyluchenkova erhielt kein Visum für die Vereinigten Staaten von Amerika und musste letzte Woche - verständlicherweise äußerst frustriert - das 1000er-Event in Cincinnati sausen lassen. Und gleichzeitig stieg bei der 30-Jährigen die Angst, dass sie auch das Grand-Slam-Turnier Nummer vier des Jahres, die US Open, verpassen könnte. Gestern Abend dann aber doch die erfreuliche Nachricht für die Südrussin - das erneute Visumansuchen wurde genehmigt, Pavlyuchenkova weilt mittlerweile im Big Apple.

Ganz kritiklos ließ die Finalistin der diesjährigen French Open die Sache nicht an sich vorbeiziehen und twitterte: „Ein Wunder ist geschehen, ich habe mein Visum erhalten. Danke für all die unterstützenden Nachrichten, es war eine sehr stressige Zeit und es ist eine Schande, das Sportler sich noch immer mit so einem Nonsens herumärgern müssen. Egal, dieser Kampf abseits des Tennisplatzes ist vorbei und ich bin endlich auf dem Weg nach New York.“ Pavlyuchenkova war letztes Jahr in New York nicht angetreten. Ihr bestes Ergebnis bei den US Open datiert aus dem Jahr 2011, als sie das Viertelfinale erreichen konnte.