US Open: Halbfinale! Navarro profitiert vom Einbruch von Badosa

Emma Navarro ist bei den US Open 2024 mit einem 6:2 und 7:5 gegen Paula Badosa erstmals in das Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers eingezogen. Dabei hatte alles auf einen dritten Satz hingedeutet.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.09.2024, 19:44 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

Die Box von Emma Navarro war bis auf den letzten Platz gefüllt bei diesem ersten Viertelfinale der Frauen bei den US Open 2024. Kein Wunder: Navarro ist in New York City geboren, hat hier ein Heimspiel. Dass dieses nach dem 6:2 und 7:5 gegen Paula Badosa mindestens noch ein Match weitergeht, hängt aber auch damit zusammen, dass Badosa im zweiten Satz einen Einbruch hingelegt hat, wie man ihn auf diesem Level nur äußerst selten sieht. Die Spanierin führte mit 5:1 - und gewann danach kein Spiel mehr. Gar nicht mal so sehr, weil Navarro plötzlich auftrumpfte. Sondern weil Badosa kaum mehr einen Ball ins Feld spielen konnte.

Emma Navarro wird dies gerne angenommen haben. Im Achtelfinale hatte sie ja, wie schon in Wimbledon, gegen Coco Gauff gewonnen. Nun steht sie erstmals in der Vorschlussrunde eines Majors. Und bekommt es dort entweder mit der Turnierfavoritin Aryna Sabalenka oder Olympiasiegerin Qinwen Zheng zu tun. Die beiden bestreiten heute das erste Match der Night Session im Arthur Ashe Stadium.

Swiatek morgen gegen Pegula

Bei den Männern gab es in den früheren Runden allerdings auch mindestens zwei Partien, bei denen ein Spieler komplett aus der Bahn geworfen wurde: So etwa Karen Khachanov im fünften Satz gegen Daniel Evans. Und Lorenzo Musetti im vierten Durchgang gegen Brandon Nakashima. Beide konnte jeweils einen 4:0-Vorsprung nicht in den Match- bzw. Satzgewinn ummünzen.

In der oberen Tableau-Hälfte werden die Viertelfinal-Matches erst am morgigen Mittwoch ausgetragen. Iga Swiatek bekommt es da in der Spitzenpartie mit Jessica Pegula zu tun. Karolina Muchova trifft auf die Brasilianerin Beatriz Haddad Maia.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen