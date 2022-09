US Open: Halbfinaleinzug perfekt - Iga Swiatek weiter auf Titelkurs

Iga Swiatek marschiert mit großen Schritten ihrem zweiten Grand-Slam-Titel in diesem Jahr entgegen.

von SID/tennisnet

zuletzt bearbeitet: 08.09.2022, 05:58 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek

Die 21 Jahre alte Polin setzte sich in ihrem Viertelfinal-Match bei den US Open 6:3, 7:6 (7:4) gegen die US-Amerikanerin Jessica Pegula durch und steht zum ersten Mal in New York im Halbfinale.

"Ich habe das zu Beginn des Turniers nicht erwartet, dass ich es ins Halbfinale schaffe. Entsprechend bin ich sehr glücklich und sehr stolz auf mich", sagte Swiatek: "Sie hat mich am Ende unter Druck gesetzt."

Die gebürtige Warschauerin hat damit beste Chancen, nach ihrem zweiten Majorerfolg bei den French Open 2022 ein weiteres Glanzlicht zu setzen. Swiatek, die im Achtelfinale die Dortmunderin Jule Niemeier in drei Sätzen besiegt hatte, war gegen Pegula die offensivere, aktivere Spielerin und geriet nie wirklich in Gefahr.

Sie trifft jetzt am Donnerstag auf die Belarussin Aryna Sabalenka, die im Duell mit der Tschechin Karolina Pliskova beim 6:1, 7:6 (7:4) die klare Siegerin war.

Für die US-Hoffnung Pegula bleibt es dabei, dass sie bei Majors nicht über das Viertelfinale hinauskommt. Auch bei den Australian Open im vergangenem und diesem Jahr sowie bei den French Open im Juni war in der Runde der letzten Acht für sie Schluss gewesen. Auch in Paris scheiterte sie an Swiatek.