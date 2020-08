US Open: Halep, Kerber, Andreescu im Teilnehmerfeld

Die USTA hat am Dienstag die Teilnehmerinnenliste für die US Open 2020 veröffentlicht. Darunter finden sich einige Spielerinnen, mit denen man nicht zwingend gerechnet hat.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.08.2020, 20:35 Uhr

© Getty Images Angelique Kerber - 2016 Siegerin in Flushing Meadows

Da wäre zunächst einmal Simona Halep. Die Rumänin hatte ihre Bedenken gegen eine Teilnahme an den US Open 2020 schon früh geäußert, zuletzt ihren Auftritt in Palermo kurzfristig (und sehr zum Ärger der Veranstalter auf Sizilien) abgesagt. Haleps Begründung: Sie fühle sich auf Flugreisen angesichts der durch die Corona-Pandemie bedingten Umstände unwohl. In der Presseaussendung der USTA führt sie nun aber das Frauenfeld an.

Ebenfalls mit dabei soll Bianca Andreescu sein. Die Kanadierin, die im vergangenen Jahr im Endspiel Serena Williams besiegt hatte, konnte nach ihrem Triumph kaum noch professionelle Matches bestreiten, war immer wieder von Verletzungen geplagt worden.

Etwas überraschend wohl auch die Zusage von Angelique Kerber. Beim letzten Vorbereitungsturnier vor den US Open, dem WTA Premier Mandatory Event von Cincinnati, das ebenfalls in New York City ausgetragen wird, fehlt Kerber noch, ebenso wie Julia Görges. Kerber wird seit ein paar Tagen wieder von Torben Beltz trainiert, mit dem sie 2016 in Flushing Meadows gewonnen hatte.

Und somit ist Ashleigh Barty, Stand jetzt, die einzige richtig große Abwesende. Die australische Weltranglisten-Erste hatte sich vor ein paar Tagen endgültig gegen ein Antreten bei den US-Turnieren entschieden.