US Open: Iga Świątek übersteht erste harte Prüfung

Wimbledon-Siegerin Iga Swiatek hat in der zweiten Runde der US Open 2025 mit Suzan Lamens große Probleme gehabt, konnte sich aber dann doch noch mit 6:1, 4:6 und 6:4 durchsetzen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 28.08.2025, 20:20 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek musste ganz tief schürfen - setzte sich dann aber doch durch

Eigentlich sollte man annehmen, dass Iga Swiatek in ihrer derzeitigen Form eine 4:1-Führung mit zwei Breaks reicht, um einen Satz zu gewinnen. Zumal einen entscheidenden dritten gegen Suzan Lamens, die nicht ganz in der Liga der Polin mitspielt. Aber Lamens lieferte im ersten Match am Donnerstag im Arthur Ashe Stadium eine prächtige Leistung ab, spielte mutig, ließ sich auch von Rückständen nicht entmutigen. Und kam wieder auf 4:5 heran.

Am Ende war es dann aber doch die Favoritin, die sich mit 6:1, 4:6 und 6:4 den Sieg holte.Nach einer Spielzeit von 2:06 Stunden.

Swiatek nun gegen Kalinskaya

Zu den frühen Siegerinnen gehörten auch Maria Sakkari, Anna Kalinskaya und Ekaterina Alexandrova. Sakkari, die nach Monaten der Krise wieder besser in Form zu kommen scheint, gewann gegen Anna Bondar mit 6:3 und 6:1. Kalinskaya, die zuletzt ebenfalls Probleme hatte, bezwang Yulia Putintseva mit 6:1 und 7:5. Kalinskaya wird auch die nächste Gegnerin von Iga Swiatek sein.

Ekaterina Alexandrova wiederum hat sich in ihrer gewohnt unaufgeregten Art mit einem 6:2 und 6:2 gegen Xinyu Wang in die dritte Runde gespielt.

