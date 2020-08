US Open: Jelena Ostapenko und Carla Suarez Navarro sagen ab

Zwei Spielerinnen haben in der Woche vor den US Open in New York offiziell ihren Verzicht auf das zweite Grand Slam der Saison 2020 erklärt. Jelena Ostapenko und Carla Suarez Navarro sind beim Major-Turnier, das am 31. August beginnt, nicht dabei.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.08.2020, 09:56 Uhr

Ostapenko, die 2017 die French Open gewann, befindet sich nach wie vor in ihrer Heimat Lettland und dürfte sich voll und ganz auf die Sandplatzsaison konzentrieren. In den letzten Tagen bestritt sie ein Beachtennis-Turnier, das sie prompt gewann.

Die 23-Jährige steht aktuell auf Platz 42 der WTA-Weltrangliste, wäre aber dennoch eine gesetzte Spielerin im Hauptfeld der US Open gewesen. Sechs der Top-10-Spielerinnen haben auf das Leben in der Bubble von New York verzichtet. Ash Barty, Simona Halep, Bianca Andreescu, Elina Svitolina, Kiki Bertens und Belinda Bencic lassen das Event aufgrund der Coronavirus-Pandemie aus.

Whitney Osuigwe (USA) rutscht durch Ostapenkos Absage in das Hauptfeld. Osuigwe war ursprünglich mit einer Wild Card ausgestattet worden, diese bekommt nun Katrina Scott (USA).

Auch die Spanierin Suarez Navarro wird nicht in New York aufschlagen. "Ich bin gesundheitlich nicht im Stande, anzutreten", schrieb die Spanierin auf Twitter. Sie müsse dem Rat ihres Ärzteteams Folge leisten.