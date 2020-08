US Open: Jetzt fix - Angelique Kerber startet in New York City

Angelique Kerber wird bei den US Open 2020 antreten. Das gab die Siegerin von 2016 am Samstag bekannt. Mit Julia Görges und Andrea Petkovic hatten davor zwei deutsche Spitzenspielerinnen abgesagt.

© Porsche Angelique Kerber mit der US-Open-Siegertrophäe 2016

Mit ihrer Entscheidung hat sich Angelique Kerber lange Zeit gelassen. Doch jetzt steht fest: Die Porsche-Markenbotschafterin spielt die US Open in New York. Am Sonntag steigt sie ins Flugzeug in die USA und beendet mit ihrem Start beim Grand-Slam-Turnier in Flushing Meadow (31. August bis 13. September) die durch Corona bedingte Tennis-Turnierpause. Das verkündete die US-Open-Siegerin von 2016 im Gespräch mit dem Porsche Newsroom.

Kerbers internationaler Durchbruch in New York

Für die 32-jährige Spielerin des Porsche Team Deutschland und dreifache Grand-Slam-Gewinnerin symbolisieren die US Open zwei wichtige Meilensteine ihrer Karriere: 2011 gelang ihr in New York mit dem Einzug ins Halbfinale der internationale Durchbruch, und 2016 wurde sie mit ihrem Sieg die Nummer 1 der Weltrangliste – als erste Deutsche seit Steffi Graf 1997.

„Mit den US Open verbinde ich viele emotionale Momente. Umso schöner ist es für mich, hier nach der langen Pause wieder einen Anfang zu machen. Bei mir überwiegt die Vorfreude auf den Neustart, auch wenn dieses Jahr sicherlich vieles anders sein wird“, sagte sie dem Porsche Newsroom. Die letzten Trainingswochen seien gut verlaufen. Sie fühle sich fit und gut vorbereitet, wisse aber, „dass jetzt alles wieder bei null beginnt. Ich habe deshalb auch keine allzu großen Erwartungen, sondern freue mich auf die Herausforderung, endlich wieder Matches spielen zu können“.

Kerbers Chancen auf ein erfolgreiches Turnier stehen gar nicht schlecht, haben doch mit Ashleigh Barty, Simona Halep, Kiki Bertens, Elina Svitolina oder Belinda Bencic einige Spitzenspielerinnen auf einen Start in Flushing Meadows verzichtet. Auch Julia Görges und Andrea Petkovic werden das zweite Major des Jahres auslassen.