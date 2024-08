US Open: Jule Niemeier überzeugt zum Auftakt

Jule Niemeier hat gleich zum Auftakt der US Open für eine Überraschung gesorgt.

von SID

zuletzt bearbeitet: 26.08.2024, 21:01 Uhr

© Getty Images Jule Niemeier ist gut in die US Open 2024 gestartet

Die Dortmunderin besiegte in ihrer Erstrundenpartie am Montag die Australian-Open-Halbfinalistin Dayana Yastremska aus der Ukraine nach starker Vorstellung mit 6:4, 6:7 (3:7), 6:4 und zog nach 2022 zum zweiten Mal in die zweite Runde beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres ein. Vor zwei Jahren war sie bis ins Achtelfinale vorgestoßen.

Gegen die Weltranglisten-34. zeigte Niemeier (Nummer 101 der Welt) auf Court 6 eine couragierte Leistung, behielt im dritten Satz die Nerven und nutzte nach mehr als drei Stunden Spielzeit ihren ersten Matchball. Dort wartet ein deutsches Duell mit Tamara Korpatsch (Hamburg) oder Moyuka Uchijima aus Japan auf die 25-Jährige.

Am Montag kämpfen aus deutscher Sicht noch Tatjana Maria, Korpatsch und Laura Siegemund um den Einzug in die zweite Runde.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen