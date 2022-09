US Open: Jule Niemeier vs Qinwen Zheng im TV, Livestream und Liveticker

Jule Niemeier (WTA-Nr. 108) trifft im Drittrundenduell bei den US Open 2022 auf die Chinesin Qinwen Zheng (WTA-Nr. 39). Eurosport überträgt im TV und Livestream, wir haben den Liveticker für euch!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 03.09.2022, 15:26 Uhr

© Getty Images Jule Niemeier, Qinwen Zheng

Jule Niemeier ist ruhig geblieben gegen die immer wieder emotionale Yulia Putintseva - und steht erstmals in der dritten Runde bei den US Open. Kann es noch weitergehen? In Wimbledon kam sie ins Viertelfinale, hier könnte im Achtelfinale ein Treffen mit Iga Swiatek warten, der Nummer 1 der Welt.

Gegnerin heute ist Qinwen Zheng, die sich zuletzt stark nach oben gespielt hat und auf ihrem Career-High platziert ist.

Im direkten Vergleich steht es 1:1 - Zheng gewann 2020 bei einem ITF-Turnier, Niemeier zu Beginn diesen Jahres in der Quali des WTA-Turniers von Melbourne.

Wann spielt Jule Niemeier?

Das Match zwischen Jule Niemeier und Qinwen Zheng ist als viertes Spiel nach 17 Uhr auf Court 17 angesetzt, könnte also gegen 23 Uhr starten.

Eurosport überträgt im TV und Livestream, wir haben den Liveticker für euch!