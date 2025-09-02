US Open Juniorinnen: Julia Stusek zieht ins Achtelfinale ein

Julia Stusek ist mit einem Drei-Satz-Erfolg gegen die Japanierin Reina Goto in das Achtefinale der US Open 2025 eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.09.2025, 22:26 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Julia Stusek steht bei den Juniorinnen im Achtelfinale

Julia Stusek, im Wettbewerb der Juniorinnen an Position fünf gesetzt, ist bei den US Open 2025 ins Achtelfinale eingezogen. Die deutsche Nachwuchshoffnung besiegte am Dienstag Reina Goto aus Japan mit 6:4, 4:6 und 6:2.

Nächste Gegnerin wird die US-Amerikanerin Welles Newman sein, die mit einer Wildcard ins Hauptfeld gekommen ist. Im Viertelfinale könnte es ein Treffen mit der an Position zwei gesetzten Britin Hannah Klugman geben.

Hier das Einzel-Tableau der Juniorinnen