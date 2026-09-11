US Open Juniors: Jamie Mackenzie scheitert im Halbfinale

Jamie Mackenzie hat im Halbfinale der Junioren-Konkurrenz bei den US Open 2026 gegen den US-Ameriakner Marcel Latak mit 3:6 und 6:7 (2) verloren.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.09.2026, 20:11 Uhr

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© Jürgen Hasenkopf Jamie Mackenzie ist bei den US Open im Halbfinale der Juniors gescheitert

Nichts ist es geworden mit dem nächsten Grand-Slam-Erfolg eines DTB-Juniors im Einzel nach dem Sieg von Niels McDonald im vergangenen Jahr in Roland Garros. Denn Jamie Mackenzie musste sich im Halbfinale der US Open 2026 nach einer Spielzeit von 79 Spielminuten Lokalmatador Marcel Latak mit 3:6 und 6:7 (2).

Mackenzie war an Position zwei gesetzt in das Turnier gegangen, gleich hinter dem Brasilianer Guto Miguel, der im zweiten Halbfinale auf den Österreicher Thilo Behrmann treffen wird. Die nähere Zukunft wird Jamie Mackenzie übrigens in den USA verbringen: Denn er hat sich einem College in Texas angeschlossen.

Hier das Einzel-Tableau der Junioren