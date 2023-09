US Open: Karolina Muchova folgt Coco Gauff ins Halbfinale

Karolina Muchova ist mit einem beeindruckenden 6:0 und 6:3 gegen Sorana Cirstea in das Halbfinale der US Open 2023 eingezogen. Dort geht es am Donnerstag gegen Coco Gauff.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.09.2023, 03:07 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Karolina Muchova steht erstmals im Halbfinale der US Open

Nachdem Coco Gauff gegen Jelena Ostapenko beim 6:0 und 6:2 gegen Jelena Ostapenko schon nicht viel Zeit hat verstreichen lassen, machte auch Karolina Muchova mit Sorana Cirstea mehr oder weniger kurzen Prozess. Wobei das 6:0 und 6:3 für die Tschechin deutlicher aussieht als das Match tatsächlich war.

Gauff und Muchova haben sich erst vor wenigen Tagen im Endpiel von Cincinnati getroffen. Da hatte die US-Amerikanerin ziemlich eindeutig in zwei Sätzen die Oberhand behalten und ihren größten Karriere-Titel geholt.

Die beiden anderen Halbfinalisten werden am Mittwoch in den Partien zwischen Qinwen Zheng und Aryna Sabalenka und Madison Keys und der regierenden Wimbledon-Siegerin Marketa Vondrousova ermittelt.

Hier das Einzel-Tableau in Flushing Meadows