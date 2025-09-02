US Open: Kein Viertelfinale für Vondrousova - Sabalenka kampflos weiter

Aryna Sabalenka ist kampflos in das Halbfinale der US Open 2025 eingezogen. Gegnerin Marketa Vondrousova musste vor dem angesetzten Viertelfinale zurückziehen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.09.2025, 23:26 Uhr

Was für ein Pech für Marketa Vondrousova! De verletzungsgeplagte Wimbledon-Siegerin von 2023, die auf dem Weg ins Viertelfinale der US Open 2025 zuletzt eine starke Elena Rybakina geschlagen hat, musste vor ihrem Match gegen Aryna Sabalenka w.o. geben. Die Titelverteidigerin zieht damit kampflos in die Vorschlussrunde ein.

Dort kommt es am Donnerstag zu einer Neuauflage des Vorjahresendspiels, das die Weltranglisten-Erste relativ problemlos für sich entscheiden konnte. Wiewohl Sabalenka als Favoritin in das Treffen mit Marketa Vondrousova gegangen wäre, so hat die Belarussin doch auch in Berlin gegen die Tschechin glatt verloren.

Die zweite Halbfinalpartie wird erst morgen ermittelt. Und zwar in den Partien Iga Swiatek gegen Amanda Anisimova, also der Wiederauflage des Wimbledon-Endspiels vor wenigen Wochen, und jener zwischen Karolina Muchova und Naomi Osaka ermittelt.

