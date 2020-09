US Open: Kenin gewinnt Härtetest, Pironkova überrascht weiter

Australian-Open-Siegerin Sofia Kenin hat erstmals den Einzug in das Achtelfinale der US Open geschafft. Ebenfalls unter den letzten 16 steht Rückkehrerin Tsvetana Pironkova.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.09.2020, 07:24 Uhr

© Getty Images Sofia Kenin steht erstmals im Achtelfinale der US Open

Die Drittrunden-Aufgabe für Kenin war heikel: Ons Jabeur hatte in den vergangenen Wochen starke Leistungen gezeigt, hielt im ersten Satz auch lange gut mit. Am Ende setzte sich aber die US-Amerikanerin mit 7:6 (4) und 6:3 durch. Die nächste große Hürde wartet aber bereits mit Elise Mertens, die gegen Catherine McNally beim 7:5 und 6:1 nur im ersten Satz Probleme hatte.

Weiter Furore sorgt Tsvetana Pironkova, die Donna Vekic, im vergangenen Jahr immerhin Viertelfinalistin in New York, mit 6:4 und 6:1 vom Court schoss. Pironkova, die wegen der Geburt ihres ersten Kindes lange pausierte, hatte in Runde zwei mit Garbine Muguruza bereits die Finalistin der diesjährigen Australian Open besiegt. Die Bulgarin trifft nun auf Alizé Cornet, die von der Aufgabe von Madison Keys profitierte.

Schon am Nachmittag New Yorker Zeit hatte sich Serena Williams mit einem Comeback-Sieg gegen Sloane Stephens einen Platz im Achtelfinale gesichert. Die 23-malige Grand-Slam-Siegerin trifft auf Maria Sakkari, gegen die sie erst in der vergangenen Woche in drei Sätzen verloren hatte.

