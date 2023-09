US Open: Keys schlägt Pegula - und fordert nun die Wimbledon-Siegerin

Madison Keys ist mit einem Sieg im US-amerikanischen Duell gegen Jessica Pegula in das Viertelfinale der US Open 2023 eingezogen. Dort trifft sie auf Marketa Vondrousova.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.09.2023, 19:40 Uhr

© Getty Images Madison Keys steht im Viertelfinale der US Open 2023

Madison Keys und Jessica Pegula wurde die Ehre zuteil, am Labour Day 2023 das Spielgeschehen im Arthur Ashe Stadium zu eröffnen. Bei geschlossenem Dach übrigens, was sich im Verlauf des zweiten Satzes bezahlt machen sollte. Da mussten die Begegnungen auf den Außenplätzen wegen Regens unterbrochen werden.

Im größten Stadion des Billie Jean King National Tennis Stadiums ging es dagegen geschmeidig dahin, allerdings nur für Keys. Die Finalistin von 2017 ließ ihrer höher eingeschätzten Landsfrau keine Chance, zog mit einem 6:1 und 6:3 in das Viertelfinale ein.

Dort wird Madison Keys am Dienstag auf Marketa Vondrousova treffen, die sich wie schon bei ihrem Triumphzug in Wimbledon, ziemlich unbeachtet durch das Tableau schleicht. Am Montag gewann Vondrousova nach anfänglichen Problemen gegen Peyton Stearns noch mit 6:7 (3), 6:3 und 6:2.

Hier das Einzel-Tableau in Flushing Meadows