US Open: Korpatsch und Lys scheitern in dritter Quali-Runde

Tamara Korpatsch und Eva Lys sind in der dritten Runde der Qualifikation für die US Open 2022 gecsheitert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.08.2022, 03:01 Uhr

© Getty Images Tamara Korpatsch musste sich in Runde drei der US-Open-Quali 2022 geschlagen geben

Korpatsch musste sich der Mexikanerin Fernanda Contreras mit 4:6 und 3:6 geschlagen geben. Wenige Augenblicke später verließ auch Eva Lys nach einem 4:6 und 4:6 gegen Lokalmatadorin Catherine Harrison als Verliererin den Platz.

Im Hauptfeld sind damit Jule Niemeier (startet gegen Sofia Kenin), Andrea Petkovic (gegen Belinda Bencic), Tatjana Maria (wie schon in Wimbledon gegen Maria Sakkari) und Laura Siegemund (gegen Sorana Cirstea) vertreten. Angelique Kerber, die in New York City 2016 gewonnen hat, hatte zu Beginn der Woche wegen ihrer Schwangerschaft abgesagt.

