US Open: Kvitova vergibt vier Matchbälle, auch Martic raus

Mit Petra Kvitova und Petra Martic mussten zwei zumindest in ihren Partien favorisierte Frauen am Sonntag bei den US Open 2020 ihren Abschied nehmen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.09.2020, 06:07 Uhr

© Getty Images Petra Kvitova ist in New York mal wieder gescheitert

Kvitova hatte gegen Shelby Rogers mehrmals den Sieg auf dem Schläger, schaffte es aber nicht, einen ihrer vier Matchbälle zu verwerten. Die US-Amerikanerin agierte da wesentlich effizienter, nutzte gleich ihre erste Chance zum 7:6 (5), 3:6, 7:6 (6). Rogers wartet nun auf die Siegerin der Partie zwischen Anett Kontaveit und Naomi Osaka.

In der ersten Partie des Tages im Arthur Ashe Stadium konnte sich Yulia Putintseva gegen Petra Martic mit 6:3, 2:6 und 6:4 durchsetzen. Im Viertefinale spielt Putintseva gegen Jenniefr Brady, die gegen Angelique Kerber mit 6:1 und 6:4 erfolgreich blieb.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen bei den US Open 2020