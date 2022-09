US Open: Kvitova wehrt Matchbälle ab, Pegula arbeitet sich ins Achtelfinale

Petra Kvitova und Jessica Pegula haben bei den US Open 2022 das Achtelfinale erreicht. Kvitova stand gegen Garbine Muguruza dabei am Rande einer Niederlage.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.09.2022, 20:52 Uhr

© Getty Images Alles muss raus - Petra Kvitiva am Samstag

16 Anläufe hat Petra Kvitova bislang in New York City genommen, zum großen Wurf hat es noch nicht gereicht. Ja, nicht einmal Finalteilnahme hat die zweifache Wimbledon-Siegerin in Flushing Meadows vorzuweisen. Ob es in diesem Jahr soweit ist? Der Achtelfinal-Einzug hing jedenfalls schon mal an einem seidenen faden. Denn Kvitova, die vor wenigen Tagen in Cincinnati das Finale erreicht (und dort gegen Caroline Garcia verloren) hat, musste im dritten Satz gegen Garbine Muguruza beim Stand von 5:6 zwei Matchbälle abwehren.

Auch das nachfolgende Match-Tiebreak war nichts für schwache Nerven. Denn da zeigte Muguruza Comeback-Qualitäten, wehrte ihrerseits drei Chancen von Kvitova zum Matchgewinn ab. Bevor die Tschechin dann doch mit 5:7, 6:3 und 7:6 (10) erfolgreich blieb.

Pegula im Race auf Platz vier

Im Achtelfinale trifft Petra Kvitova am Montag auf Jessica Pegula. Die US-Amerikanerin begann gegen die chinesische Qualifikantin Yue Yuan stark, hätte die Partie schon im Tiebreak des zweiten Satzes entscheiden können. Yuan wehrte allerdings einen Matchball ab, schickte das Match in einen dritten Akt. Dort hatte Pegula, in New York in diesem Jahr an Position acht gesetzt, dann keine Probleme mehr, gewann mit 6:2, 6:7 (6) und 6:0.

Pegula spielt eine richtig starke Saison, liegt im WTA-Race auf Platz vier. Ihre kommende Gegnerin Petra Kvitova wird in der Jahreswertung nur an Position 18 geführt.

