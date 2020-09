US Open: Laura Siegemund steht mit Zvonareva im Doppelfinale

Laura Siegemund hat überraschend das Finale im Damendoppel erreicht.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 08.09.2020, 21:29 Uhr

An der Seite von Vera Zvonareva schlug Siegemund im Halbfinale die Paarung Anna Blinkova/Veronika Kudermetova mit 5:7, 6:3, 7:5 und steht damit erstmals im Doppelfinale eines Grand-Slam-Turniers.

Siegemund und Zvonareva hatten im Viertelfinale überraschend die an Position zwei gesetzte Paarung Elise Mertens/Aryna Sabalenka in zwei Sätzen aus dem Turnier genommen. In Runde 2 hatten sie zudem Victoria Azarenka/Sofia Kenin besiegt.

Im Finale warten die beiden auf das Siegerteam des Spiels zwischen Asia Mohammad/Taylor Townsend und den an drei gesetzten Nicole Melichar/Yifan Yu.

Siegemund hat schon einen Grand-Slam-Titel in der Tasche: 2016 gewann sie bei den US Open mit Mate Pavic die Mixed-Konkurrenz.

Partnerin Zvonareva hat zwei Doppeltitel bei den Majors eingeheimst, 2006 bei den US Open und 2010 in Melbourne. Im Mixed gewann sie 2004 in New York und 2006 in Wimbledon.