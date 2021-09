US Open: Leylah Fernandez - Mut wird belohnt

Leylah Fernandez hat bei den US Open 2021 nach dem Sieg gegen Naomi Osaka gegen Angelique Kerber die zweite Überraschung in Folge geschafft. Nächste Gegnerin? Elina Svitolina.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 06.09.2021, 12:35 Uhr

© Getty Images Der pure Sonnenschein - Leylah Fernandez

Leylah Fernandez hat nach ihrem Erfolg gegen Angelique Kerber zunächst einmal ein bisschen Sport getrieben. Die Kanadierin, die heute ihren 19. Geburtstag feiert, setzte sich auf den Hometrainer, um sich wieder auf Normaltemperatur runterzubringen. Neben ihr stand dabei Duglas Cordero, jener Fitnesscoach, den man auch schon an der Seite von Fabio Fognini und Dominic Thiem gesehen hat. Cordero konnte allerdings keine zweckdienlichen Hinweise geben: Sein Schützling war schwer mit einem Telefonat beschäftigt.

Vielleicht waren da ja auch ein paar vorgezogene Geburtstagsglückwünsche dabei, Fernandez begeht heute ihren 19. Geburtstag. Der Run in New York City kommt auf vielen Ebenen überraschend, Fernandez hat nach ihrem vielversprechenden Einstieg in die WTA-Tour ein wenig an Schwung verloren. Zu Beginn der US Open wurde sie nur an Position 73 der Charts geführt, mit dem Drei-Satz-Erfolg gegen Angelique Kerber wird die Linkshänderin im Live-Ranking schon auf Platz 49 geführt. Ein neues Karrierehoch in jedem Fall.

Fernandez lässt sich nicht aus der Ruhe bringen

Beeindruckend am Spiel von Fernandez gegen Kerber: Der Mut, den die Kanadierin in den entscheidenden Phasen ins Match einbrachte. Ganz besonders im Tiebreak des zweiten Satzes, in dem die US-amerikanischen TV-Experten eher die Gewinnerin von 2016 vorne gesehen haben. Aufgrund der Erfahrung Kerbers und des Umstands, dass sich die grandiosen defensiven Fähigkeiten der Deutschen gerade in derartigen Situationen immer wieder als Trumpf herausgestellt hatten.

Nicht so am Sonntagnachmittag in Flushing Meadows. Da brachten Leylah Fernandez auch ein paar missglückte Stoppversuche und noch mehr Doppelfehler nicht aus dem Gleichgewicht, das große Kerber-Comeback blieb aus. Dass Fernandez Grand-Slam-Turniere kann, hat sie 2019 in Roland Garros bewiesen. Dort gewann sie den Juniorinnen-Wettbewerb auf beeindruckende Art und Weise.

Ob es gegen Elina Svitolina am Dienstag die nächste Überraschung geben wird? Unmöglich ist dies nicht. Obwohl die Ukrainerin nach ein paar schwächeren Wochen im Frühjahr derzeit wieder auf der Höhe ihrer Schaffenskraft operiert, nach der olympischen Bronzemedaille in Tokio unmittelbar vor den US Open noch schnell den Titel in Chicago geholt hat.

