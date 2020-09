US Open live: Angelique Kerber vs. Ann Li im TV, Livestream und Liveticker

Angelique Kerber spielt am Freitag gegen die US-Ameriknaerin Ann Li um einen Platz im Achtelfinale der US Open 2020. Das Match gibt es ab ca. 18:30 Uhr live bei Eurosport und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.09.2020, 07:04 Uhr

© Getty Images Angelique Kerber hat gute Chancen auf einen Achtelfinalplatz

Eigentlich hatte Kerber, die in den ersten beiden Runden gegen Ajla Tomljanovic und Anna-Lena Friedsam keinen Satz abgegeben hat, mit Alison Riske als Gegnerin im dritten Match gerechnet. Die aber ging gegen Ann Li mit 0:6 und 3:6 als klare Verliererin vom Platz. Li ist vor wenigen Wochen 20 Jahre alt geworden, steht in der WTA-Weltrangliste aktuell auf Position 128. Kerber andererseits hat die US Open im Jahr 2016 gewonnen, geht als Nummer 17 des Turniers als klare Favoritin in die Partie.

Zumal mit Torben Beltz wieder jener Coach in ihrer Box sitzt, mit dem Kerber vor vier Jahren in Flushing Meadows reüssiert hatte. Damals gewann sie im Endspiel gegen Karolina Pliskova. Die Tschechin, 2020 als Turnierfavoritin gestartet, wäre programmgemäß die Achtelfinal-Gegnerin von Kerber gewesen. Unterlag aber schon in Runde zwei Caroline Garcia aus Frankreich.

Kerber vs. Li - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Angelique Kerber und Ann Li geibt es ab ca. 18:30 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport und im Eirosport Player.