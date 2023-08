US Open live: Coco Gauff gegen Mirra Andreeva im Livestream und Liveticker

Coco Gauff und Mirra Andreeva treffen in der zweiten Runde der US Open 2023 aufeinander. Das Match gibt es jetzt im Livestream live bei Sportdeutschland.tv und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.08.2023, 19:59 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren]

© Getty Images Coco Gauff und Mirra Andreeva treffen zum zweiten Mal aufeinander

Es wird die zweite Begegnung zwischen Coco Gauff und Mirra Andreeva werden. Die erste konnte die Amerikanerin bei den French Open 2023 für sich entscheiden.

Gauff vs. Andreeva - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Coco Gauff und Mirra Andreeva gibt es jetzt im Livestream live bei Sportdeutschland.tv.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen