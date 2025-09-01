US Open live: Coco Gauff vs. Naomi Osaka im TV, Livestream und Liveticker

Coco Gauff trifft im Achtelfinale der US Open 2025 auf Naomi Osaka. Das Match gibt es ab ca. 19:30 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 01.09.2025, 12:10 Uhr

Zwei ehemalige Siegerinnen treffen im Achtelfinale der US Open 2025 aufeinander. Während die Japanerin Naomi Osaka 2018 und 2020 in New York triumphierte, feierte die US-Amerikanerin Coco Gauff 2023 im Big Apple den Heimerfolg.

Der direkte Vergleich dürfte im Vorfeld nur wenig Aussagekraft haben. Dort führt die 21-jährige Gauff die Bilanz gegen die 27-jährige Osaka knapp mit 3:2 an und hat das Momentum mit den letzten beiden Siegen leicht auf ihrer Seite.

Gauff vs. Osaka - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Coco Gauff und Naomi Osaka gibt es ab ca. 19:30 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau der Damen aus New York City