US Open live: Eva Lys vs. Linda Noskova im TV, Livestream und Liveticker

Eva Lys trifft in der zweiten Runde der US Open 2025 auf Linda Noskova. Das Match gibt es ab 17 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Tracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.08.2025, 18:18 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren]

© Getty Images

Mit einem Zweisatz-Erfolg ist Eva Lys erfolgreich in die US Open 2025 gestartet und hatte gegen die britische Qualifikantin Francesca Jones beim 6:0, 7:5 nur im zweiten Durchgang etwas Mühe. Etwas schwieriger dürfte sich die Hürde in der zweiten Runde gegen die Tschechin Linda Noskova gestalten.

In den bisherigen drei Partien gegen die 20-Jährige musste sich die Hamburgerin jeweils geschlagen geben. Hoffnung dürfte der 23-jährigen allerdings machen, dass sie bei der letzten Auseinandersetzung in Wimbledon ihren ersten Satzgewinn gegen die Nr. 21 des Turniers einfahren konnte.

Lys vs. Noskova – Hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Eva Lys und Linda Noskova gibt es ab 17 Uhr live im TV bei Sky und im Livsetream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau der Damen