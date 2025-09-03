US Open live: Iga Swiatek vs. Amanda Anisimova im TV, Livestream und Liveticker

Iga Swiatek trifft im Viertelfinale der US Open 2025 auf Amanda Anisimova. Das Match gibt es ab ca. 19:30 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.09.2025, 11:52 Uhr

Nur allzu frisch sind die Erinnerungen an das diesjährige Wimbledon-Finale der Damen, als Iga Swiatek gegen Amanda Anisimova in Windeseile mit einem Doppel-Bagel zum Titel rauschte. Zudem handelte es sich bei dem Aufeinandertreffen an der Church-Road um den bislang einzigen direkten Vergleich der beiden Protagonistinnen auf der Tour.

Umso mehr wird die US-Amerikanerin im Viertelfinale der US Open 2025 darauf bedacht sein, die Scharte gegen die Polin auszuwetzen. Doch Swiatek befindet sich seit ihrem Lauf in Wimbledon in blendender Verfassung und konnte 19 ihrer letzten 20 Begegnungen für sich entscheiden.

Swiatek vs. Anisimova - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Iga Swiatek und Amanda Anisimova gibt es ab ca. 19:30 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau der Damen aus New York City