US Open live: Iga Swiatek vs. Ons Jabeur im TV, Livestream und Liveticker

Ons Jabeur fordert im Endspiel der US Open (erstes Match ab 22:00 Uhr MEZ) Iga Swiatek zum Duell. Das Match wird live im TV und Stream bei Eurosport und ServusTV angeboten, hier gibt es den Liveticker zur Partie.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.09.2022, 13:27 Uhr

© Getty Images Ons Jabeur und Iga Swiatek spielen im US Open Finale 2022

Iga Swiatek hat sich nach allen Regeln ihrer Kunst perfekt in die US Open 2022 hineingespielt und die eher schwächeren Leistungen bei den Vorbereitungsturnieren vergessen lassen. Ons Jabeur hat von der ersten Runde in New York gezeigt, dass sie bereit für ihren ersten Grand-Slam-Titel ist.

Im direkten Vergleich zwischen den beiden könnte es auch kaum spannender sein - es steht ausgeglichen 2:2. Zwei der Partien fanden auf Hartplatz statt, auch da ging jeweils ein Sieg an eine der beiden Protagonistinnen.

Swiatek vs. Jabeur - wo es einen Livestream gibt

Das Aufeinandertreffen zwischen Iga Swiatek und Ons Jabeur ist als erstes Match ab 22:00 Uhr MEZ angesetzt und wird live im TV und Stream bei Eurosport und ServusTV angeboten, hier gibt es den Liveticker zur Partie.