US Open live: Jessica Pegula vs. Barbora Krejcikova im TV, Livestream und Liveticker

Jessica Pegula trifft im Viertelfinale der US Open 2025 auf Barbora Krejcikova. Das Match gibt es ab 17:30 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 02.09.2025, 12:57 Uhr

Auch wenn die an Position 4 geführte Jessica Pegula in ihrer Viertelfinal-Begegnung bei den US Open 2025 mit Barbora Krejcikova auf eine ungesetzte Spielerin treffen wird, sollte die US-Amerikanerin die zweifache Grand-Slam-Siegerin alles andere als auf die leichte Schulter nehmen. Neben starken Auftritten in New York überzeugte die 29-jährige Tschechin nach ihrer längeren Verletzungspause bereits auch beim Verbereitungsturnier in Cincinnati.

Auch der direkte Vergleich verspricht eine spannende Auseinandersetzung. Diesen führt Kreijcikova durch die letzten beiden Siege mit 2:1 an, während die 31-jährige Pegula 2023 in Melbourne das einzige Aufeinandertreffen auf Major-Ebene für sich entscheiden konnte.

Pegula vs. Krejcikova - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jessica Pegula und Barbora Krejcikova gibt es ab 17:30 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.

