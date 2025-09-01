US Open: Trotz acht Matchbällen - Townsend verliert gegen Krejcikova

Taylor Townsend ist im Achtelfinale der US Open dramatisch an Barbora Krejcikova gescheitert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.09.2025, 00:11 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Tränen beim Abgang aus dem Louis Armstrong Stadium: Taylor Townsend am Sonntag

Was für ein Thriller im Louis Armstrong Stadium! Taylor Townsend hatte gegen Barbora Krejcikova den Einzug ins Viertelfinale der US Open 2025 gleich acht Mal auf ihrem Schläger - aber die Tschechin ließ einfach nicht locker. Und nach 3:14 Stunden und der Abwehr von acht (!) Matchbällen setzte sich die zweimalige Grand-Slam-Siegerin im Einzel doch noch mit 1.6, 7:6 (13) und 6:3 durch.

Dabei muss sich Townsend eigentlich keinen Vorwurf machen. Denn es war eher Krejcikova, die die Chancen ihrer Gegnerin mehr oder weniger exzellent abwehrte, als dass der US-Amerikanerin die Nerven versagten. In der Entscheidung führte Krejcikova dann lange mit einem Break, Townsend nahm ihr den Aufschlag zum 3:4 ab, verlor daraufhin aber sofort wieder ihr Service. Und Barbora Krejcikova nutzte ihre zweite Chance auf den Sieg.

Mit deutlich weniger Drama ist Jessica Pegula in die Runde der letzten acht eingezogen. Pegula gewann das rein amerikanische Duell gegen Ann Li sicher mit 6:1 und 6:2 und spielt am Dienstag gegen Krejcikova.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen



