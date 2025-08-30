US Open live: Laura Siegemund vs. Ekaterina Alexandrova im TV, Livestream und Liveticker

Laura Siegemund trifft in der dritten Runde der US Open 2025 auf Ekaterina Alexandrova. Das Match gibt es ab ca. 21:30 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.08.2025, 23:05 Uhr

Nach ihrem Viertelfinal-Coup in Wimbledon setzt Laura Siegemund aus Metzingen auch bei den US Open 2025 zum Erfolgslauf an. Nach Siegen gegen die an Nr. 20 gesetzte Diana Shnaider und Anastasia Zakharova sieht sich die 37-Jährige mit der an Position 13 geführten Ekaterina Alexandrova der dritten russischen Spielerin gegenüber.

Obwohl der direkte Vergleich bislang mit 2:1 auf Seiten der 30-jährigen Alexandrova steht, geht die deutsche Billie-Jean-King-Cup-Spielerin mit dem letzten Erfolg bei den Australian Open im vergangenen Jahr ins Rennen.

Siegemund vs. Alexandrova - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Laura Siegemund und Ekaterina Alexandrova gibt es ab ca. 21:30 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau der Damen aus New York City