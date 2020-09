US Open live: Naomi Osaka vs. Victoria Azarenka im TV, Livestream und Liveticker

Naomi Osaka und Victoria Azarenka kämpfen bei den US Open um den Titel. Das Spiel gibt es live auf ServusTV, Eurosport und im Eurosport Player zu sehen und hier im Match-Tracker mitzulesen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.09.2020, 19:47 Uhr

© Getty Images Naomi Osaka und Victoria Azarenka kämpfen um den US-Open-Titel

Der Übersee-Trip hat sich für Naomi Osaka und Victoria Azarenka bereits vor dem Endspiel der US Open gelohnt. Beide zeigten in New York bislang starke Leistungen und mussten bis dato noch keine Niederlage hinnehmen. Wie das funktioniert? Osaka konnte aufgrund einer Verletzung nicht zum Cincinnati-Finale gegen Azarenka antreten.

Exakt zwei Wochen später kommt es nun aber doch zum Showdown zwischen den beiden Spielerinnen, die bei den US Open jeweils ihren dritten Grand-Slam-Titel gewinnen wollen. Eine Favoritin war im Vorfeld kaum auszumachen, im Head to Head führt die Japanerin knapp mit 2:1.

Osaka vs. Azarenka - wo es einen Livestream gibt

Das Finale zwischen Naomi Osaka und Victoria Azarenka läuft ab 22:00 Uhr MEZ live auf Eurosport und ServusTV im Fernsehen und im Stream im Eurosport Player. Außerdem könnt ihr hier bei tennisnet.com den Match-Tracker verfolgen.