US Open live: Oscar Otte vs. Matteo Berrettini im TV, Livestream und Liveticker

Überraschungsmann Oscar Otte trifft im Achtelfinale der US Open 2021 auf Matteo Berrettini. Das Match gibt es nicht vor 21 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport und in unserem Live-Ticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.09.2021, 03:09 Uhr

© Getty Images Kann Oscar Otte seinen Lauf gegen Matteo Berrettini fortsetzen?

Wie hat Oscar Otte seinen Hechtsprung nach dem Erfolg gegen Andreas Seppi verkraftet? Und wie wird der Kölner mit der nervlichen Anspannung in seinem ersten Achtelfinale eines Majors umgehen? Angst auf dem Tennisplatz kennt Otte, der von den US-Kommentatoren mittlerweile "007" genannt wird, jedenfalls keine. In der Qualifikation musste er Matchbälle abwehren.

Andererseits: Die grellen Lichter in New York haben Matteo Berrettini vor zwei Jahren auch nicht sonderlich beeindruckt, als der Italiener erstmals das Halbfinale eines Majors erreicht hat. Mittlerweile ist sogar ein Endspiel dazugekommen: in diesem Jahr in Wimbledon.

Otte vs. Berrettini - wo es einen Livestream gibt

