US Open: Muchova schlägt Venus, Svitolina fliegt raus

Karolina Muchova musste in der ersten Runde der US Open 2025 gegen Venus Williams über die volle Distanz gehen, gewann aber dann doch. Elina Svitolina dagegen ist ausgeschieden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.08.2025, 03:32 Uhr

© Getty Images Karolina Muchova musste sich gegen Venus Wiliams ganz schön strecken

Es war noch einmal die größtmögliche Bühne für Venus Williams, die die mittlerweile 45-Jährige bespielen durfte: das Arthur Ashe Stadium in New York City. Und das dann auch noch in einer Night Session gegen Karolina Muchova, die bei den US Open 2025 an Position elf gesetzt ist. Und Venus schlug sich prächtig, kurz kam sogar der Gedanke auf, die siebenmalige Major-Gewinnerin könnte eine ganz große Überraschung schaffen. Am Ende war es aber dann doch Muchova, die mit 6:3, 2:6 und 6:1 gewann.

Nicht gut ist der Montag dagegen für Elina Svitolina verlaufen. Die Ukrainerin musste sich Anna Bondar mit 2:6 und 4:6 geschlagen geben.

Keys scheitert an Zarazua

Was aber bei weitem nicht die größte Überraschung des Tages war. Die hatte die Mexikanerin Renata Zarazua geliefert, die im ersten Match des Tages auf Ashe gegen Madison Keys mit 6:7 (10), 7:6 (3) und 7:5 gewann.

Keine Probleme hatten dagegen Elina Rybakina mit Julieta Pareja und Elise Mertens mit Alyssa Ahn. Und auch Daria Kasatkina zog mit einem Zwei-Satz-Erfolg gegen Gabriela Ruse in die zweite Runde ein.

