US Open: Naomi Osaka in einer Ausnahmeposition

Blickt man auf die Siegerinnen der US Open in den letzten zehn Jahren, dann konnte lediglich Naomi Osaka öfter als einmal in Flushing Meadows zuschlagen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 23.08.2024, 22:53 Uhr

© Getty Images Naomi Osaka mit dem Siegerpokal der US Open 2020

Neun Siegerinnen in den vergangenen zehn Jahren. Bei den US Open. Das beflügelt natürlich die Frage, ob es für den Tennissport besser ist, wenn es bei den großen Turnieren ständig wechselnde Championessen gibt. Oder ob es vielleicht doch das Interesse an der Disziplin steigert, wenn es eine Dominatorin gibt, an der sich alle übrigen im Feld reiben. So wie das etwa in Roland-Garros mit Iga Swiatek der Fall ist.

In Flushing Meadows jedenfalls haben sich in der letzten Dekade stets neue Siegerbilder ergeben. 2014 konnte Serena Williams den dritten Titel in Folge holen. Es sollte der letzte bleiben - für Serena reichte es lediglich noch zu zwei Finalteilnahmen 2018 und 2019.

Titelverteidigung von Gauff eher unwahrscheinlich

Flavia Pennetta schlug 2015 im rein italienischen Finale gegen Roberta Vinci gnadenlos zu. Es sollte ebenso der einzige Titel bei einem Major bleiben, wie das bislang für Sloane Stephens (2017), Bianca Andreescu (2019), Emma Raducanu (2021) und Coco Gauff (2023) gilt.

Angelique Kerber, wie Serena mittlerweile in der Tennis-Rente, legte 2016 nach ihrem Triumph bei den Australian Open anfangs jener Saison in New York noch einen drauf.

Die einzige Spielerin, die in den vergangenen zehn Jahren zwei Championate feiern durfte, ist indes Naomi Osaka. 2018 im legendären Endspiel gegen Serena. Zwei Jahre später unter den nicht minder legendären Umständen im Finale gegen Victoria Azarenka. Ein dritter Titel für Osaka scheint allerdings ebenso außer Reichweite wie ein zweiter für Stephens, Andreescu oder Raducanu. Und auch eine Titelverteidigung von Coco Gauff wäre nach den Ergebnissen der letzten Wochen eine Überraschung.

Hier das Einzel-Tableau von den US Open