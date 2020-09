US Open: Naomi Osaka - King James und Magic Johnson verneigen sich

Naomi Osaka hat am Samstag in New York City ihren zweiten US-Open-Titel eingefahren. Die Gratulationen in den sozialen Medien ließen nicht lange auf sich warten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.09.2020, 12:16 Uhr

© Getty Images Naomi Osaka mit ihrer zweiten US-Open-Trophäe

Die Affinität von Naomi Osaka, neuerdings dreimalige Siegerin eines Grand-Slam-Turniers, zum US-amerikanischen Basketball ist bekannt. Zur Pressekonferenz nach ihrem 1:6, 6:3, 6:3 gegen Victoria Azarenka im Endspiel der US Open 2020 erschien die Japanerin im Trikot des Anfang dieses Jahres bei einem Hubschrauber-Absturz ums Leben gekommenen Kobe Bryant. Die Basketballwelt ließ sich da nicht lumpen - und mindestens zwei der prominentesten Vertreter der NBA - aus Gegenwart und Vergangenheit - schickten herzliche Glückwünsche in Richtung Osaka. Und natürlich hielt auch die Tennisszene nicht still.