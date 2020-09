US Open: Naomi Osaka marschiert in Runde drei, auch Petra Kvitova weiter

Nachdem die Nummer eins im Damen-Draw, Karolina Pliskova, überraschend die Segel streichen musste, verlief bei Naomi Osaka und Petra Kvitovas Zweitrundenmatches alles nach Plan.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 03.09.2020, 06:23 Uhr

Naomi Osaka steht souverän in Runde drei der US Open

Vor allem im obersten Viertel des US-Open-Tableaus klafft seit gestern Nacht ein großes Loch. Nach dem überraschend klaren Aus der Nummer eins des Turniers, Karolina Pliskova, ist es Anglique Kerber, die laut Setzliste die besten Chancen auf einen Einzug ins Viertelfinale beim nunmehr zweiten Grand Slam des Jahres hat. Kerber hatte sich im rein-deutschen Duell gegen Anna-Lena Friedsam durchgesetzt.

Kerber mit gutem Draw

In Runde drei trifft die Deutsche nun auf Ann Li, welche die Nummer 13 der Setzliste, Alison Riske, überraschend in zwei klaren Sätzen ausschalten konnte. Im Achtelfinale trifft Kerber auf die Siegerin des Drittrundenduells zwischen Pliskova-Bezwingerin Caroline Garcia und der Weltranglisten-47., Jennifer Brady. In der Runde der besten Acht könnte es dann gegen die Kroatin Petra Martic gehen.

Im zweiten Viertel des US-Open-Draws lieferte Naomi Osaka in der Nightsession eine hervorragende Leistung ab und ließ der Italienerin Camila Giorgi mit 6:1 und 6:2 nicht den Hauch einer Chance. Osaka trifft nun auf Marta Kostyuk, welche sich doch etwas überraschend gegen Anastasia Sevastova durchsetzen konnte. Im Achtelfinale könnte es für die Japanerin gegen Anett Kontaveit gehen, die Kaja Juvan deutlich besiegen konnte und nun als Favoritin in ihr Drittrundenduell mit Magda Linette geht.

Mögliches Viertelfinale mit Kvitova

Laut Setzliste könnte Naomi Osaka im Viertelfinale auf die Nummer sechs des Turniers, Petra Kvitova, treffen. Die Tschechin hatte mit Kateryna Kozlova keine Probleme und trifft nun auf Jessica Pegula. Im Achtelfinale ginge es gegen die Siegerin des rein-amerikanischen Duells zwischen Shelby Rogers und Madison Brengle. Beide hatten in ihren Zweitrundenmatches überrascht, Rogers schlug Rybakina klar in zwei Sätzen, Brengle hatte mit Yastremska kaum Probleme.

