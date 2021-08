US Open: Naomi Osaka peilt exklusive Gesellschaft an

Naomi Osaka könnte nach Martina Hingis und Angelique Kerber die erst dritte Frau werden, die seit der Eröffnung des Arthur Ashe Stadiums 1997 beide Hartplatz-Majors innerhalb eines Jahres gewinnt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.08.2021, 11:23 Uhr

© Getty Images Naomi Osaka 2020 in New York

Als Naomi Osaka im vergangenen Jahr in die US Open gestartet ist, da schien die Ausgangslage klar. Zwar hatte die Japanerin beim von Cincinnati nach New York City verlegten WTA-1000-Turnier vor dem Endspiel zurückgezogen. Dass Osaka aber als Favoritin in das traditionell letzte Major des Jahres gehen würde, war aber allen Beteiligten klar, inklusive Osaka selbst. Der Druck war groß, Naomi Osaka holte dennoch den Sieg im leeren Arthur Ashe Stadium. Und auch den im dann volleren Rod Laver Stadium bei den Australian Open Anfang 2021.

Und in diesem Jahr? Ist die Gemengelage bei den Frauen bei weitem nicht so eindeutig, auch wenn Ashleigh Barty zuletzt in Cincinnati sehr souverän den Titel gewonnen hat. Eine Sache könnte in dieser Spielzeit aber nur Naomi Osaka schaffen: Nämlich sowohl in Melbourne als auch in New York die zwei wichtigsten Hartplatz-Turniere innerhalb eines Kalenderjahres zu gewinnen. Das haben seit der Eröffnung des Arthur Ashe Stadiums 1997 nur zwei Frauen geschafft: Martina Hingis gleich bei der Premiere im größten permanenten Tennisstadion der Welt. Und Angelique Kerber 2016.

Osaka und Kerber auf Kollisionskurs

Die wiedererstarkte Kerber könnte Osaka auch im Weg zum dann dritten Titel in New York stehen. Gemäß der Auslosung im Achtelfinale. Allerdings muss Kerber davor wohl eine hohe US-amerikanische Hürde meistern, namentlich eine Frau aus dem Trio Sloane Stephens, Cori Gauff oder Madison Keys. Osaka hat gegen zwei dieser drei Lokalmatadorinnen (Stephens und Keys) eine negative Bilanz, gegen Gauff hat sie zuletzt in Cincinnati gewonnen.

Aber schon die erste Runde birgt für Osaka Gefahrenpotenzial. Gegen Marie Bouzkova muss sie von Beginn an voll da sein. Läuft dagegen alles nach Plan, käme es im Viertelfinale zum Treffen mit Elina Svitolina, die in der aktuellen Woche in Chicago aufsteigende Form zeigt. Und in der Vorschlussrunde würde gemäß Papierform Aryna Sabalenka warten. gegen die Weißrussin hat Osaka 2018 bei ihrem ersten Triumph bei den US Open einen Satz abgegeben. Den einzigen im gesamten Turnier.

