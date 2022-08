US Open: Naomi Osaka scheitert zum Auftakt an Danielle Collins

Naomi Osaka ist bei den US Open 2022 in der ersten Runde ausgeschieden. Die vierfache Grand-Slam-Siegerin unterlag Danielle Collins in der Night Session mit 6:7 (5) und 3:6.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 31.08.2022, 07:31 Uhr

© Getty Images Naomi Osaka schied bereits in Runde eins aus

Für Naomi Osaka endet die Grand-Slam-Saison 2022 mit einer weiteren Enttäuschung: Die 24-Jährige musste sich bei den US Open bereits nach Runde eins verabschieden. Die ungesetzte Japanerin unterlag Top-20-Spielerin Danielle Collins in New York zum Auftakt mit 6:7 (5) und 3:6.

Collins fuhr im vierten Duell mit Osaka den ersten Sieg ein und zeigte sich nach dem Match dementsprechend erleichtert: "Ich musste einfach rausgehen, daraus lernen und Anpassungen vornehmen. Ich denke, das habe ich im Großen und Ganzen getan. Wenn man dreimal gegen jemanden verliert, hat man eigentlich nichts zu verlieren." Die US-Amerikanerin trifft nun auf Cristina Bucșa.

Osaka verpasst fünfte Major-Trophäe

Osaka, die im ersten Satz einen 3:0-Vorsprung verspielte, verabsäumte es hingegen, ihrer Vita in der laufenden Saison einen fünften Grand-Slam-Titel hinzuzufügen. Die ehemalige Weltranglistenerste hatte zuvor unter anderem zweimal bei den US Open triumphiert (2018 und 2020).

Neben Osaka musste mit Emma Raducanu in der Night Session eine weitere Major-Siegerin eine Pleite hinnehmen. Die Titelverteidigerin in New York unterlag Alize Cornet im Louis Armstrong Stadium mit 3:6 und 3:6.

