US Open: Ons Jabeur im Viertelfinale gegen Williams-Bezwingerin Alja Tomljanovic

Ons Jabeur und Alja Tomljanovic sind bei den US Open 2022 in der Nacht auf Montag (MEZ) Coco Gauff und Caroline Garcia ins Viertelfinale gefolgt.

von SID/red

zuletzt bearbeitet: 05.09.2022, 07:44 Uhr

Alja Tomljanovic hat bei den US Open das Viertelfinale erreicht

Wimbledon-Finalistin Ons Jabeur bekommt es in ihrem ersten Viertelfinale bei den US Open mit Williams-Bezwingerin Ajla Tomljanovic zu tun. Die Tunesierin Jabeur setzte sich in ihrem Achtelfinale 7:6 (1), 6:4 gegen Veronika Kudermetowa durch. Tomljanovic, die zuvor die Karriere der 23-maligen Grand-Slam-Siegerin Serena Williams beendet hatte, behielt gegen Liudmila Samsonova 7:6 (8), 6:1 die Oberhand.

Für Tomljanovic, die Nummer 46 der WTA-Weltrangliste, ist es das dritte Grand-Slam-Viertleifnale ihrer Laufbahn, über die Runde der letzten acht ist die Australierin bisweilen noch nicht hinausgekommen. Anders Ons Jabeur, ihres Zeichens die Nummer fünf des Turniers: Die Nordafrikanerin stand in diesem Jahr in Wimbledon erstmalig in einem Endspiel eines Major-Events.

Das zweite Semifinale bei den US Open 2022 bestreiten indes Coco Gauff und Caroline Garcia. Die US-Amerikanerin zeigte gegen Zhang Shuai aus China eine hochkonzentrierte Vorstellung und löste mit 7:5 und 7:5 ihr Viertelfinalticket. In der Runde der letzten acht geht es für die Lokalmatadorin gegen Caroline Garcia, die gegen Alison Riske klar in zwei Sätzen die Oberhand behielt.

