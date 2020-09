US Open: Osaka mit Problemen, Brady und Martic souverän weiter

Naomi Osaka hat das Achtelfinale der US Open 2020 in New York City erreicht. Die Siegerin von 2018 konnte sich gegen Marta Kostyuk in drei Sätzen behaupten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.09.2020, 21:07 Uhr

© Getty Images Naomi Osaka musste sich gegen Marta Kostyuk gehörig strecken

Es kommt nicht oft vor, dass Naomi Osaka ihren Schläger einem Materialtest unterzieht. Nachdem sie das Tiebreak im zweiten Satz gegen Marty Kostyuk abgegeben hatte, feuerte Osaka ihr Spielgerät auf den Court im Arthur Ashe Stadium. Von da an lief es wieder besser, auch wenn Kostyuk weiter dagegen hielt. Nach 2:32 Stunden Spielzeit durfte Naomi Osaka mit einem 6:3, 6:7 (4) und 6:2 ihren Achtelfinalplatz als fix ansehen.

Ihre Gegnerin eben dort wird im Match zwischen Magda Linette und Anett Kontaveit ermittelt. Gegen Kontaveit hatte Osaka in der vergangenen Woche beim von Cincinnati nach New York verlegten WTA-Premier-Turnier große Probleme.

Brady nun gegen Kerber

Die nächste Gegnerin von Angelique Kerber heißt Jennifer Brady. Die US-Amerikanerin gewann gegen Caroline Garcia, die in Runde zwei Turnierfavoritin Karolina Pliskova ausgeschaltet hatte, mit 6:3 und 6:3. Nach ihrem Sieg meinte Brady, dass vor allem ihre Matchpraxis im Aufeinandertreffen mit Kerber, die mit 6:3 und 6:4 gegen Ann Li gewann, hilfreich sein könnte.

Petra Martic, die Nummer acht des Turnieres, konnte sich im ersten Match des Tages im Louis Armstrong Stadium gegen die Russin Varvara Gracheva mit 6:3 und 6:3 behaupten. Die Partie verlief aber keineswegs so eindeutig, wie es das Endergebnis vermuten lässt. Martic trifft im Achtelfinale auf Yulia Putintseva, die sich nach einem Fehlstart gegen Aliaksandra Sasnovich souverän mit 3:6, 6:2 und 6:1 durchsetzte.

