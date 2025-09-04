US Open: Osaka schlägt Muchova - erstes Major-Halbfinale seit 2021

Naomi Osaka hat mit einem 6:4 und 7:6 (3) gegen Karolina Muchova das Halbfinale der US Open 2025 erreicht. Dort geht es schon morgen gegen Amanda Anisimova.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 04.09.2025, 03:38 Uhr

© Getty Images Naomi Osaka steht in Flushing Meadows zum dritten Mal im Halbfinale

Fünf Mal hat es Naomi Osaka bislang in das Viertelfinale eines Grand-Slam-Turniers geschafft. Und bei jeder Gelegenheit hat die Japanerin dann auch den Titel geholt. In Flushing Meadows hat Osaka zwar noch zwei Schritte vor sich, das 6:4 und 7:6 (3) gegen Karolina Muchova hat aber Lust auf mehr Tennis gemacht. Weil auch die Tschechin wieder einmal sehr gut mitgespielt hat.

Im ersten Satz ging es mit kurzen Aufs und Abs bis zum 5:4 mit dem Aufschlag, dann nahm Osaka ihrer Gegnerin erstmals das Service ab. Im zweiten Durchgang hatte sich dann Muchova eine Führung erspielt, konnte den Sich aber im zehnten Spiel mit eigenem Aufschlag nicht zumachen.

Osaka nun gegen Anisimova

In der Kurzentscheidung war dann auch das Glück ein bisschen auf der Seite von Osaka, die damit im Halbfinale auf Amanda Anisimova trifft. Die US-Amerikanerin hatte am späteren Nachmittag gegen Iga Swiatek eine grandiose Leistung gezeigt, sich für die Schlappe im Wimbledon-Finale vor wenigen Wochen mit 6:4 und 6:3 revanchiert.

Das erste Halbfinale bringt ab 19 Uhr Ortszeit eine Wiederauflage des letztjährigen Endspiels. Dann treffen nämlich Aryna Sabalenka und Jessica Pegula aufeinander.

